Медведев сравнил заявление Зеленского об ответственности для всех россиян с идеями Гитлера

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил "призвать к ответственности [за спецоперацию] все население России", схожи с идеями Адольфа Гитлера.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил "призвать к ответственности [за спецоперацию] все население России", схожи с идеями Адольфа Гитлера.
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