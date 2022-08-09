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Медведев сравнил заявление Зеленского об ответственности для всех россиян с идеями Гитлера

Медведев сравнил заявление Зеленского об ответственности для всех россиян с идеями Гитлера

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил "призвать к ответственности [за спецоперацию] все население России", схожи с идеями Адольфа Гитлера.

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