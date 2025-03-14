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Президент Мадуро поручил чествовать День Победы как часть мировой истории

Президент Мадуро поручил чествовать День Победы как часть мировой истории

Министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас подчеркнул важность празднования Дня Победы над нацистской Германией.

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