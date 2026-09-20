НАТО объявило о готовности к потенциальному конфликту с Россией

Силы НАТО готовы к потенциальному конфликту с Россией, об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
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