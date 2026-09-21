Выступая в польском Сейме с обоснованием необходимости срочной помощи Украине, польский премьер Дональд Туск выболтал страшную военную тайну Киева – реальный размер военных потерь ВСУ Изображение: ПолитНавигатор «Наши партнеры из Украины проинформировали меня, что в последнее время ежемесячно 27 тысяч убитых и раненых.
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