НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

92 подписчика

Рекорд, о котором молчал Зеленский, огласил Туск

Рекорд, о котором молчал Зеленский, огласил Туск

Выступая в польском Сейме с обоснованием необходимости срочной помощи Украине, польский премьер Дональд Туск  выболтал страшную военную тайну Киева – реальный размер военных потерь ВСУ Изображение: ПолитНавигатор «Наши партнеры из Украины проинформировали меня, что в последнее время ежемесячно 27 тысяч убитых и раненых.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым