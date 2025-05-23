Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Сейчас узбеки дерутся с китайцами за деньги России. Большего позора для России как государства трудно представить. Че...Кровавую бойню за...
  • Vova Гарин
    Похвалитесь хоть одним ,золотым чёрножопым ?Количество золоты...
  • ИгорьОвчаренко
    Это надо было сделать много лет назад.Концерты матерщин...

Кровавую бойню за трудовые места устроили десятки мигрантов в Сибири

Кровавую бойню за трудовые места устроили десятки мигрантов в Сибири

Мигранты сошлись в жестокой схватке днем 22 мая, все они сотрудники строительной компании, занимающиеся тоннелем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Сейчас узбеки дерутся с китайцами за деньги России. Большего позора для России как государства трудно представить. Черные и желтые грызут друг друга за то, чтобы вырвать клок из тела России. И ведь это- только начало! Когда узбеков с таджиками станет еще немного больше- они начнут точно так же убивать русских! Просто, чтобы отнять у них рабочие места.
Ответить
10 час.
наверх