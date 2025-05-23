SI

Sergey Ivanov

Сейчас узбеки дерутся с китайцами за деньги России. Большего позора для России как государства трудно представить. Черные и желтые грызут друг друга за то, чтобы вырвать клок из тела России. И ведь это- только начало! Когда узбеков с таджиками станет еще немного больше- они начнут точно так же убивать русских! Просто, чтобы отнять у них рабочие места.