Врал о педофилии: новосибирский школьник умышленно отправил отца в тюрьму

Школьник из Новосибирска оговорил родного отца из-за обиды и «отправил» его в тюрьму на 14 лет. Ребенок заявил, что взрослый мужчина к нему приставал, затем поменял показания, но было поздно: ближайшие годы арестованный проведет за решеткой.