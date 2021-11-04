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Врал о педофилии: новосибирский школьник умышленно отправил отца в тюрьму

Врал о педофилии: новосибирский школьник умышленно отправил отца в тюрьму

Школьник из Новосибирска оговорил родного отца из-за обиды и «отправил» его в тюрьму на 14 лет. Ребенок заявил, что взрослый мужчина к нему приставал, затем поменял показания, но было поздно: ближайшие годы арестованный проведет за решеткой.

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