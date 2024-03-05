Только не показывай ему! Ви отправил Чимину письмо в секрете от Чонгука

Страсти в коллективе BTS не угасают. Анонимные авторы отмечают, что Тэхен (Taehyung) решил пойти на мирный договор с Чимином (Jimin) ради того, чтобы сохранить дружбу с Чонгуком (Jungkook), в которой Мочи стал камнем преткновения.
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