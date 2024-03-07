Бастрыкин заинтересовался делом супругов, обвиненных в сожжении свердловчан

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела супругов Мельковых, которых суд признал невиновными в сожжении мужчин в Первоуральске (Свердловская область).
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