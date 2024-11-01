На станции «Юго-Западная» в метро Петербурга продолжают монтаж стеклянного купола

Завершается сборка каркаса На строительстве вестибюля станции «Юго-Западная» Красносельско-Калининской – шестой линии петербургского метрополитена продолжаются работы по монтажу стеклянного купола внутреннего атриума инженерного центра.
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