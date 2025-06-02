Юрист Елисеева рассказала, что дефекты новой квартиры надо подробно описать в акте

Партнер юридической фирмы «Мокров и Партнеры» Анастасия Елисеева рассказала о наиболее распространенных дефектах, встречающихся в квартирах от застройщиков, и о том, возможно ли получить компенсацию за них.
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