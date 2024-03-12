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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

NBC News: у Байдена начались серьезные провалы в памяти

NBC News: у Байдена начались серьезные провалы в памяти

ВАШИНГТОН, 12 марта, ФедералПресс. В отчете специального прокурора Роберта Хёра сделан вывод, что президент США Джо Байден показал себя как «пожилого человека с плохой памятью», который не смог вспомнить даже ключевые даты, в том числе время, когда он занимал пост вице-президента, или смерть сына.

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