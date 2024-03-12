NBC News: у Байдена начались серьезные провалы в памяти

ВАШИНГТОН, 12 марта, ФедералПресс. В отчете специального прокурора Роберта Хёра сделан вывод, что президент США Джо Байден показал себя как «пожилого человека с плохой памятью», который не смог вспомнить даже ключевые даты, в том числе время, когда он занимал пост вице-президента, или смерть сына.