"НЕ НАДО ЗЛИТЬ НАРОД": РОССИЮ ПЫТАЮТСЯ ВЗОРВАТЬ ИЗНУТРИ – ВИНОВНЫХ НАЗВАЛ ПРОНЬКО

владимир Сырников

Дума вообще то не соответствует такому наказанию, как отставка. Большинство из них. это откровенные враги нашего народа действующие в интересах олигархов. И, это касается не только по отношению к мигрантам. Даже это видно по магазинам. Цены растут непомерно и огромными скачками. Несмотря на то, что у нас большой урожай зерновых в этом году, цена на хлебобулочные изделия взлетает вверх, зерно обещают бесплатно раздавать за границу, но нам в стране цену только повышают. Это же явное и откровенное вредительство, но власти на это смотрят сквозь пальцы, а это заставляет задуматься, о чьих интересах у нас заботится государство. И, ведь такая политика ведется не только по хлебу, но и по остальным продуктам. И свалить такую ситуацию на санкции просто не получится, когда Россия почти всю продукцию может производить сама, и даже продавать её за рубеж. Но, эту ситуацию изменить государство не желает (а может не умеет, в чём я сомневаюсь), то можно только предполагать кто и чьих интересах так может делать.