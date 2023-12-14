БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"НЕ НАДО ЗЛИТЬ НАРОД": РОССИЮ ПЫТАЮТСЯ ВЗОРВАТЬ ИЗНУТРИ – ВИНОВНЫХ НАЗВАЛ ПРОНЬКО

"НЕ НАДО ЗЛИТЬ НАРОД": РОССИЮ ПЫТАЮТСЯ ВЗОРВАТЬ ИЗНУТРИ – ВИНОВНЫХ НАЗВАЛ ПРОНЬКО

ЮРИЙ ПРОНЬКО https://tsargrad.tv/articles/ne-nado-zlit-narod-rossiju-pyta. Госдума готова принять закон, который может в буквальном смысле взорвать от возмущения российское общество.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Насчет ЕР и &quot;Новых людей&quot; согласен. Кстати Вы забыли еще добавить КПРФ. Но ЛДПР? Именно ЛДПР (депутат Нилов) внесла законопроект о безапелляционной и безальтернативной депортации мигрантов, совершивших административные нарушения.
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5 час.
владимир Сырников
Дума вообще то не соответствует такому наказанию, как отставка. Большинство из них. это откровенные враги нашего народа действующие в интересах олигархов. И, это касается не только по отношению к мигрантам. Даже это видно по магазинам. Цены растут непомерно и огромными скачками. Несмотря на то, что у нас большой урожай зерновых в этом году, цена на хлебобулочные изделия взлетает вверх, зерно обещают бесплатно раздавать за границу, но нам в стране цену только повышают. Это же явное и откровенное  вредительство, но власти на это смотрят сквозь  пальцы, а это заставляет задуматься, о чьих интересах у нас заботится  государство. И, ведь такая политика ведется не только по хлебу, но и по остальным продуктам. И свалить такую ситуацию на санкции просто не получится, когда Россия почти всю продукцию может производить сама, и даже продавать её за рубеж. Но, эту ситуацию изменить государство не желает (а может не умеет, в чём я сомневаюсь), то можно только предполагать кто и чьих интересах так может делать.
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3 час.
Betahon
Это не народный депутат, а ярко выраженный антинародный! Что с такими на Руси делали? Привязывали к двум лошадям и пускали их в разные стороны, чтобы другим неповадно было!
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3 час.

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