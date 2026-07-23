В Тамбовской области хотят возродить Христорождественский собор

Глава региона Евгений Первышов обсудил со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возрождение Христорождественского собора в историческом центре Тамбова, который посвятят участникам специальной военной операции.
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