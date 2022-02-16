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В Самаре планируют благоустроить территорию возле Центрального автовокзала

В ходе рабочей встречи губернатор поднял вопрос о ситуации на Центральном автовокзале в Самаре. В прошлом году надзорные органы выявили там ряд нарушений и направили в адрес АО «Евразийская корпорация автовокзалов» представления об их устранении.

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