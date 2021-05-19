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Певица Селин Дион не хочет заводить новые отношения после смерти мужа

Певица Селин Дион не хочет заводить новые отношения после смерти мужа

Певица Селин Дион не хочет заводить новые отношения после смерти мужаМузыкальная исполнительница Селин Дион в эфире телешоу The Today Show призналась, что больше не планирует заводить романы с мужчинами, так как до сих пор думает об умершем муже.

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