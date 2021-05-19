Певица Селин Дион не хочет заводить новые отношения после смерти мужа

Певица Селин Дион не хочет заводить новые отношения после смерти мужаМузыкальная исполнительница Селин Дион в эфире телешоу The Today Show призналась, что больше не планирует заводить романы с мужчинами, так как до сих пор думает об умершем муже.
Певица Селин Дион не хочет заводить новые отношения после смерти мужаМузыкальная исполнительница Селин Дион в эфире телешоу The Today Show призналась, что больше не планирует заводить романы с мужчинами, так как до сих пор думает об умершем муже.
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