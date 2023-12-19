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“Невысокого роста с большой попой”, – Ксения Собчак публично разнесла бывшую подругу Тину Канделаки

“Невысокого роста с большой попой”, – Ксения Собчак публично разнесла бывшую подругу Тину Канделаки

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Фото: spletnik.ruЭпатажная и прямолинейная Ксения Собчак снова прошлась по бывшей подруге Тине Канделаки и раскритиковала ее за предпочтительный стиль в одежде.

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