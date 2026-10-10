На улицы Берлины вышли тысячи людей, которые выступают против нынешнего правительства и Фридриха Мерца – в частности.
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Простые немцы хорошо ощущают протянутую руку России... Нет, не за помощью, а дружбы...И в отличии от политиков Германии на нее не плюют... Россия много сделала для Германии, в том числе отдала свою оккупационную зону... ГДР... Русский, а тогда советский народ верил в добрые помыслы ... Как всегда судил по себе...