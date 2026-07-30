Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России назвали цели мощного удара по Киеву и другим областям Украины

В России назвали цели мощного удара по Киеву и другим областям Украины

Сегодняшний массированный удар по Украине — результат очень четкой и спланированной операции, направленной на разрыв логистических цепочек и уничтожение производства вооружения, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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