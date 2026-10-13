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Царьград

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Женщина из Волгограда пойдет под суд за грабеж 17-летней давности

Женщина из Волгограда пойдет под суд за грабеж 17-летней давности

В Жуковском перед судом предстанет 48-летняя жительница Волгограда, обвиняемая в грабеже, совершённом 18 лет назад на местном рынке.

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