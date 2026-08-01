«Она у меня девочка, знает про меня очень многое»: как Алсу общается с ИИ

Заслуженная артистка России певица Алсу рассказала о своем опыте общения с искусственным интеллектом и призналась, что использует технологии не только для решения рабочих задач, но и для размышлений на личные темы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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