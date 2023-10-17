10 примеров свастики в различных культурах, которые никак не связаны с идеологией нацистов 0 Свастика в современном мире является одним из самых узнаваемых символов зла, расизма и тирании, который до сих пор ненавидят люди во многих странах.
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