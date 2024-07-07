Прошедшая неделя продемонстрировала то, что кризис в Евросоюзе усугубляют именно многочисленные «провоенные политики», которые передают Украине вооружения, фантазируют об отправке туда солдат и ведут разговор о применении ядерного оружия.
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