Как у Невского отобрали шлем, а у Грозного – трон

Произнося «шапка Мономаха», мы не всегда задумываемся, что стоит за этим звучным словосочетанием. Выставка «Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата» подталкивает к новому осмыслению этого и десятков других привычных символов.
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