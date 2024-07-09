Российская ПВО уничтожила несколько украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями

В последние часы Россия продолжает успешно отражать атаки Военно-воздушных сил Украины (ВСУ). На территории Воронежской области было обнаружено и уничтожено несколько украинских беспилотников авиационного типа.
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