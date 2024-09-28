Советникам школьных директоров по воспитанию поднимут зарплату в Татарстане

В Татарстане с сентября этого года советникам директоров школ и средних специальных учебных заведений по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут выплачивать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии