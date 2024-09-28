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Татар-информ

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Советникам школьных директоров по воспитанию поднимут зарплату в Татарстане

Советникам школьных директоров по воспитанию поднимут зарплату в Татарстане

В Татарстане с сентября этого года советникам директоров школ и средних специальных учебных заведений по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут выплачивать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тыс.

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