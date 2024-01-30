В России может появиться единая система родительского контроля Елена ГалицкаяСогласно данным Альянса по защите детей в цифровой среде, 96% подростков в последнее время сталкиваются с различными цифровыми угрозами.
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