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Трамп подписал указ о создании Космической академии США

Трамп подписал указ о создании Космической академии США

Президентская комиссия займётся созданием учебного учреждения, которое должно укрепить американское лидерство в космосе Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Президентской комиссии по учреждению United States Space Academy — американской космической академии.

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