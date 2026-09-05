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Газета.ру

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Украинские СМИ сообщили, что пропавший на фоне обысков генпрокурор Кравченко найден

Украинские СМИ сообщили, что пропавший на фоне обысков генпрокурор Кравченко найден

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, которого «потеряли» после прошедших в его офисе обысков по делу о мошенничестве с кол-центрами, нашелся.

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