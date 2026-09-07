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Лавров: завершить конфликт на Украине нужно так, чтобы не было нацизма в Европе

Лавров: завершить конфликт на Украине нужно так, чтобы не было нацизма в Европе

Завершить конфликт на Украине нужно так, чтобы в Европе больше не было нацизма. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

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