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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Курьянов заявил, что Ткачев не пропустит весь сезон из-за травмы: «Он выйдет гораздо раньше, чем многие скептики написали. Мы его ждем»

– Будет ли «Авангард» помещать Владимира Ткачева в список травмированных до конца сезона, чтобы высвободить его зарплату из-под потолка? – Нет.

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