Глава Химок Волошин пообщался с жителями в рамках выездной администрации

В жилом комплексе «Солнечная система» в Старых Химках состоялась выездная администрация. Основной упор был сделан на обсуждение вопросов организации дорожного движения и графика вывоза твердых коммунальных отходов на территории микрорайона.
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