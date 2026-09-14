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Татар-информ

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«Она очень упертая»: хореограф Федорченко — о работе с фигуристкой Петросян

«Она очень упертая»: хореограф Федорченко — о работе с фигуристкой Петросян

Фото: fsrussia.ru Хореограф Артем Федорченко, поставивший произвольную программу трехкратной чемпионке России Аделии Петросян после ее ухода из группы Этери Тутберидзе, рассказал о впечатлениях от работы с фигуристкой.

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