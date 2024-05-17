Пятница, 1️⃣7️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 📱 Всемирный день электросвязи и информационного общества 🌐День рождения Интернета 🦷День пульмонолога 🦾Международный день виртуального помощника 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1718 год - англичанин Джейм Пакл получил патент на изобретённый им первый в мире пулемёт 📔 1727 год - на Российский престол вступил одиннадцатилетний внук Петра I - Пётр II 📔 1801 год - в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник русскому военачальнику А.