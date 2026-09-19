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ТАСС

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На Запорожье явка за почти два дня голосования составила 69,21%

На Запорожье явка за почти два дня голосования составила 69,21%

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Явка на 15 часов второго дня многодневного голосования на выборах депутатов Государственной думы с учетом досрочного голосования в Запорожской области составила 69,21%.

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