Меня всегда веселили попытки украинцев при эпичной зраде, когда русские сварганят что-то мощное и великое, присвоить российское достижение, над которым они до этого долго и потужно стебались, себе любимым.
Хроники чубатого переобувания
Комментарии
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Часовщик
Ну а что вы хотели,"древнейшая"нация, Мёртвое море слышали,их работа.Про Чёрное воще молчу.
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5 час.
НП
Наталья Павлова
Конечно. Чёрное море хохлы выкопали, а Мёртвое море хохлы убили (и чем это оно им мешало?).
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2 час.
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