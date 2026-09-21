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Симферополец украл на работе две сотни поддонов

Симферополец украл на работе две сотни поддонов

В Симферополе сотрудники правоохранительных органов задержали молодого работника логистической фирмы по подозрению в хищении со склада.

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