Cколько противоскользящего материала распределено на дорогах страны

По данным Государственной администрации автодорог, к работам по очистке проезжей части от снега и распределению противоскользящего материала было привлечено 261 техническое подразделение и 499 сотрудников.
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