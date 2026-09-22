FT: в ЕС не верят, что после краха Мерц сможет выполнять роль канцлера

В Евросоюзе не верят, что после неудач Фридриха Мерца он сможет выполнять роль канцлера ФРГ. Об этом пишет Financial Times.
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