За повторное пьяное вождение житель Кирсанова проведёт в колонии-поселении один год

Перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения предстал житель Кирсанова. Было установлено, что в апреле мужчина, имея неснятую и непогашенную судимость за нетрезвое вождение, вновь сел за руль в пьяном состоянии.
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