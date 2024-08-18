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За повторное пьяное вождение житель Кирсанова проведёт в колонии-поселении один год

За повторное пьяное вождение житель Кирсанова проведёт в колонии-поселении один год

Перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения предстал житель Кирсанова.  Было установлено, что в апреле мужчина, имея неснятую и непогашенную судимость за нетрезвое вождение, вновь сел за руль в пьяном состоянии.

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