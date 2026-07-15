НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хачанов о тренировках с Медведевым: «Даня стоит в шести метрах за задней линией, я играю в агрессивный теннис»

Карен Хачанов , Евгений Кафельников и Елена Дементьева обсудили тренировки Даниила Медведева . Дементьева: «Карен, ты же вместе с Медведевым иногда тренируешься? Не могу не спросить: как он работает на тренировках? Он филонит или все-таки работает?» Хачанов: «Нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии