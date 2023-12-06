В школе на Сестрорецкой устроили творческие перемены

В новом корпусе школы «Перспектива» на Сестрорецкой возобновлены традиции, зародившиеся в главном здпнии на Синявинской улице: каждый день на перемене после пятого урока, с 13:15 до 13:40, можно послушать школьных гитаристов, барабанщиков, клавишников, которые собираются вместе и дают концерты.