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Гороскоп

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Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный общий гороскоп за 4 - 10 ноября

Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный общий гороскоп за 4 - 10 ноября

Неделя будет полна событиями и встречами. Постарайтесь быть предельно собранным и внимательным. Несмотря на вашу добросовестность, вы можете допустить серьезную ошибку, которую потом будет сложно исправить.

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