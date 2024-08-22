На реке Полуй в Салехарде пройдет историческая экскурсия

Жителей и гостей Салехарда приглашают на экскурсию «Под шум волны» (6+) по реке Полуй 25 августа. На борту теплохода «Фарман Салманов» пассажирам расскажут об истории окружной столицы и покажут красоты Севера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии