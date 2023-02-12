Монпелье (ATP). Финал. Синнер поборется с Кресси

Янник Синнер сыграет с Максимом Кресси в финале турнира в Монпелье. Cетка турнира здесь. Open Sud de France Монпелье, Франция 6 – 12 февраля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 562 815 евро Крытые корты, хард Финал Максим Кресси (США) Янник Синнер (Италия) Дата проведения 12 февраля, 17.
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