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Монпелье (ATP). Финал. Синнер поборется с Кресси

Янник Синнер сыграет с Максимом Кресси в финале турнира в Монпелье. Cетка турнира здесь. Open Sud de France Монпелье, Франция 6 – 12 февраля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 562 815 евро Крытые корты, хард Финал Максим Кресси (США)  Янник Синнер (Италия) Дата проведения 12 февраля, 17.

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