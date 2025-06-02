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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Новая статья: Компьютер месяца — июнь 2025 года** Кажется, именно сейчас н...

Новая статья: Компьютер месяца — июнь 2025 годаКажется, именно сейчас наступило лучшее время для покупки новой видеокарты — хотя бы потому, что чипмейкеры наконец-то представили большую часть устройств последнего поколения — Radeon RX 9000, Arc B500 и GeForce RTX 5000.

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