Новая статья: Компьютер месяца — июнь 2025 года** Кажется, именно сейчас н...

Новая статья: Компьютер месяца — июнь 2025 годаКажется, именно сейчас наступило лучшее время для покупки новой видеокарты — хотя бы потому, что чипмейкеры наконец-то представили большую часть устройств последнего поколения — Radeon RX 9000, Arc B500 и GeForce RTX 5000.