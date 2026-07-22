Путин поздравил Олега Газманова с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Олега Газманова с 75-летием. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил яркие творческие достижения исполнителя, а также его вклад в реализацию важных общественных проектов.