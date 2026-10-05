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Царьград

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Бить русских девочек – норма? Отец избитой мигрантами школьницы пытается докопаться до истины

Бить русских девочек – норма? Отец избитой мигрантами школьницы пытается докопаться до истины

В Санкт-Петербурге произошёл возмутительный инцидент с участием школьника-мигранта. По поведению родительницы хулигана можно предположить, что для приезжих бить русских девочек – норма.

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