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Американский журналист: каждый раз, когда Россию называют ОКР, это звучит нелепо

Американский журналист: каждый раз, когда Россию называют ОКР, это звучит нелепо

Журналист издания The Athletic Марк Лазерус прокомментировал то, что олимпийская сборная России на Играх в Пекине выступает под нейтральным флагом, а для обозначения российских спортсменов используется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee).

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