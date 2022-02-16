Американский журналист: каждый раз, когда Россию называют ОКР, это звучит нелепо

Журналист издания The Athletic Марк Лазерус прокомментировал то, что олимпийская сборная России на Играх в Пекине выступает под нейтральным флагом, а для обозначения российских спортсменов используется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee).
Журналист издания The Athletic Марк Лазерус прокомментировал то, что олимпийская сборная России на Играх в Пекине выступает под нейтральным флагом, а для обозначения российских спортсменов используется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee).
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