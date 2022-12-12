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Саншеш о «Баварии»: «Такому клубу отказать невозможно. Понимаю, что в 19 лет не был готов к вызову. Получил травму на 1-й тренировке и чувствовал себя одиноким»

Саншеш о «Баварии»: «Такому клубу отказать невозможно. Понимаю, что в 19 лет не был готов к вызову. Получил травму на 1-й тренировке и чувствовал себя одиноким»

Хавбек Ренату Саншеш рассказал, с чем столкнулся в «Баварии» в 19-летнем возрасте. «Я выбрал «Баварию» потому, что она очень сильно хотела меня подписать.

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