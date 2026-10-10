Financial Times: Киев завершил визит в США из-за сделки по дизелю

Украинская делегация завершила переговоры в Майами 9 октября, сократив визит в США из-за неожиданного соглашения по дизелю между Вашингтоном и Москвой, сообщают источники.
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